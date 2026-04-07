◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―中日（７日・横浜スタジアム）２連敗中の中日が、４番・細川成也外野手の適時打で先制した。初回、福永とボスラーの安打で１死一、三塁とチャンスメイク。細川がプロ初登板となったＤｅＮＡの先発・深沢の１２３キロ変化球を捉えて、左前に運んだ。これで、６試合連続安打をマーク。今季初勝利をかけて先発した金丸を援護する一打に、「いい形でつないでくれた。まずは初回に先制点を挙げるこ