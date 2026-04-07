バンダイは、「ガシャポン」シリーズから「まちぼうけ 仮面ライダーマシンの場合」を2026年3月 第4週より発売する。全4種で価格は400円。2026年3月 第4週発売「まちぼうけ 仮面ライダーマシンの場合」(全4種・400円)ガシャポンオリジナルシリーズ「まちぼうけ」に「仮面ライダーマシン」が遂に登場する。「まちぼうけ 仮面ライダーマシンの場合」では劇中で印象深いマシンたちが本商品オリジナルのポーズでまちぼうける姿をハイク