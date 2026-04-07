【モデルプレス＝2026/04/07】アイドルグループ・fav me（ファボミー）の澪川舞香が、4日に放送されたTBS系『オールスター感謝祭’26春』に出演。名物企画「赤坂5丁目ミニマラソン」での姿に注目が集まっている。【写真】「オールスター感謝祭」マラソンで注目集めた美女の完走直後の姿◆澪川舞香、雨の中快走澪川は「一般女子・女性アイドル」の部で、NMB48の坂下真心、私立恵比寿中学の風見和香、＝LOVEの瀧脇笙古、SKE48の伊藤