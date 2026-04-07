デスク「積水化学工業で社長交代があったね」 記者「3月1日付で社長に専務執行役員の清水郁輔氏（右）、社長の加藤敬太氏は代表権のない会長に就きました」 デスク「清水氏はどんな人物？」 記者「1964年12月東京都生まれで、87年東京農工大学工学部卒業後、積水化学工業に入社しました。15年執行役員、19年常務執行役員、25年代表取締役専務執行役員という足取りです。高機能樹脂事業の経験が長く、高機能プラスチックス