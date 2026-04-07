東かがわ警察署 香川県の男子高校生を言葉巧みにだましてわいせつな行為をしたとして、愛知県豊川市の公立中学校教諭の男（24）が7日、不同意わいせつの疑いで再逮捕されました。 東かがわ警察署によりますと、男は2025年3月21日午後4時ごろから5時ごろまでの間、香川県内の家電量販店の駐車場に止めた自身の車の中で、県内に住む18歳未満の男子高校生を言葉巧みにだまして、ズボンを脱がせたり陰部を触ったりするなどわい