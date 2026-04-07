福岡市内の小中学校などで7日から新学期が始まりました。人口が増加している福岡市西区の伊都地区に開校した中学校で、始業式が行われました。 7日に開校した福岡市西区の周船寺中学校。新しい通学路を登校する生徒たちを、西警察署の警察官や教員が見守りました。福岡市内で公立の中学校が開校されるのは、2008年の照葉中学校以来、18年ぶりです。少子化が進む今、なぜ中学校が新設されたのでしょうか。 ■大谷浩平カメ