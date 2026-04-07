高知県内の小・中学校では4月7日から順次、入学式がおこなわれます。四万十市にある全校児童20人あまりの小学校では、5人の新入生が式にのぞみ、新たな学校生活をスタートさせました。四万十市立八束小学校は、今年（2026年）の新入生5人を含め、全校児童あわせて24人の小規模校です。4月7日に入学式がおこなわれ、在校生による校歌斉唱がおこなわれたあと、新入生が1人ずつ名前を読み上げられ大きな声で返事をしていました