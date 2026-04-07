高知市内の小中学校では入学式と始業式をこれまで4月7日に行ってきましたが、2026年から従来より3日遅い4月10日に変わりました。これを受けて、放課後児童クラブでも春休みの児童受け入れを3日間延長し、対応しています。高知市の第四小学校にある放課後児童クラブ「いちょう2」では、新入学の1年生から6年生までの44人が利用しています。高知市が小中学校の入学式・始業式の日程を変えた理由として、子どもたちが安心して学校生活