東京時間17:39現在 香港ハンセン指数 25116.53（休場） 中国上海総合指数 3890.17（+10.07+0.26%） 台湾加権指数 33229.82（+657.39+2.02%） 韓国総合株価指数 5494.78（+44.45+0.82%） 豪ＡＳＸ２００指数 8728.80（+149.31+1.74%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 74323.69（+216.84+0.29%） ７日のアジア株は総じて上昇。中東情勢への警戒感は根強いものの、米国株の上昇などを受けて