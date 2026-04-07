従業員の幸せや働きがいを大切にしている全国の企業を表彰する「ホワイト企業大賞」の特別賞に、高知市の電気工事会社が選ばれました。高知市の「片岡電気工事」は、トンネルや公共施設の照明などの電気工事をおこなう会社です。会社が取り組むのが、従業員の幸せを目指した「健康投資」です。会社では、2021年から無添加弁当の社食を提供しているほか、ランニングマシンやフィットネスバイクを備えたジムを設けました。そのほか、