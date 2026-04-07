ユーロ圏１０年債利回り格差縮小、仏６８、伊８５ｂｐ ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:22時点）（%） ドイツ2.997 フランス3.677（+68） イタリア3.842（+85） スペイン3.469（+47） オランダ3.133（+14） ギリシャ3.788（+79） ポルトガル3.413（+42） ベルギー3.565（+57） オーストリア3.305（+31） アイルランド3.24（+24