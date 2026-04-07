去年（2025年）10月、高知県宿毛市の社会福祉法人の銀行口座から現金16万円あまりを横領したとして、4月7日、警察は業務上横領の疑いで当時法人の職員だった40代の女を逮捕しました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、幡多郡大月町の会社員・岡粼由香里容疑者(44歳)です。警察によりますと岡粼容疑者は、去年10月10日ごろ、当時勤めていた宿毛市の社会福祉法人の銀行口座から、現金16万8850円を横領した疑いが持たれ