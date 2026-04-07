高知県四万十市の60代女性が、SNSを通じて架空の株式投資を持ちかけられ、約660万円をだまし取られていたことが分かりました。警察によりますと今年（2026年）1月、四万十市の60代の女性がスマートフォンのSNSに表示された投資の広告に興味を持ち、画面を押すと別のコミュニケーションアプリに誘導されました。女性はアプリで「X株価データ分析部」など3つのアカウントと連絡を取りあい、「株式投資で稼ぐことが