（新静岡セノバ前から中継岩本 美蘭 アナウンサー・松浦 悠真 気象予報士）（岩本 美蘭 アナウンサー）さあここからは「静岡献立予報」をお伝えしていきます。このコーナーは、スーパーで聞いた、今お得な野菜をお値段とともにご紹介するコーナーです。そして、そのお野菜を使った簡単レシピもご紹介していきます。お聞きするのはこちら「スーパー田子重･西中原店