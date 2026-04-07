３月２４日、深圳国際園林花卉（かき）博覧園内のティールームでくつろぐ観光客。（深圳＝新華社記者／梁旭）【新華社深圳4月7日】中国広東省深圳市はここ数年、公園に多機能性やサービスを組み合わせた「公園＋（プラス）」の取り組みを通じて、市民により豊かな公園利用体験を提供している。市南西部の深圳湾公園には、パブリックアートと小規模商業を融合させた革新的な「公園BOX」が新設さ