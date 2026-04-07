台湾最大野党・国民党の主席が中国・南京市に到着しました。中国共産党の習近平総書記との会談は10日に行われるとの見方がでています。台湾の最大野党・国民党の鄭麗文主席は今回の訪問について、「期待と不安、疑念の声があることもわかっている。台湾社会に対し、善意と誠実な思いをもって出発する」と述べました。鄭主席はきょう（7日）午後に上海に到着し、高速鉄道で南京市へ移動しました。あす（8日）は国民党の創設者であり