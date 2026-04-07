ボートレース津のG1「津ダイヤモンドカップ」は最終日の7日、第12Rで優勝戦が行われ、宮地元輝（39＝佐賀）がカド4コースから一気に捲って4度目のG1優勝を決めた。2着には2コースからうまく立ち回った長田頼宗が入り、西岡顕心が3着。初の地元G1Vに挑んだ1枠の新田雄史は5着に敗れ、3連単は3万9780円の万シュウ決着に。また節間売り上げは68億5627万2600円で、目標の57億円を大幅にクリアした。最終日は朝から強烈なホーム向か