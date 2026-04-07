国会では先ほど、参議院の本会議で新年度予算が与党や一部野党の賛成で可決・成立しました。国会内から中継です。「少数与党」となっている参議院では、新年度予算を日本保守党や無所属議員などの協力を得てギリギリ成立させるなど、与党側にとっては薄氷を踏む展開となりました。これまで十分な審議が尽くされていないと主張していた野党ですが、「参院の審議時間は衆院の8割」といった相場観を覆し、審議時間が衆議院と同じ59時