舞台「ぽっぷす？」の公式サイトが7日に更新され、出演を予定していた元乃木坂46で女優の中村麗乃(24)が降板すると発表した。体調不良のためと説明した。作品の公式サイトで「舞台『ぽっぷす？』に出演を予定しておりましたルリコ役・中村麗乃さんにつきまして、体調不良が見られたため、病院で診察を受けたところ、2週間ほどの療養が必要と診断を受け、関係各所と協議し、中村麗乃さんは体調回復に専念いただくことになりまし