急速に進化する人型ロボット、その国内最大の研究開発拠点が公開されました。人型ロボットの社会実装を目指すGMOインターネットグループは7日、新たな人型ロボットの研究開発拠点を公開しました。GMOは「フィジカルAI」が次なる技術革新になるとして、ロボットの人材派遣事業を行っていて、高性能なロボットを仕入れて現場で作業ができるようシステムを開発しています。今後、この国内最大の拠点にロボット100体を導入し研究を進め