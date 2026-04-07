タイ東北部チョンチョム近郊の詐欺拠点だった建物の内部＝7日（共同）【チョンチョム共同】タイ軍は7日、東北部スリン県チョンチョム近郊のカンボジアとの国境地帯で、昨年攻撃して破壊した国際犯罪組織の特殊詐欺拠点を公開した。3月の公開に続き2回目。広大な敷地に並ぶ低層の建物はガラス窓が割れ、壁には弾痕があった。内部には机やパソコンが残され、各国の警察施設や銀行を再現した部屋も。中国語や英語、日本語などで詐