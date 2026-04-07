東日本大震災から15年。天皇皇后両陛下は愛子さまを伴い、被災地の福島県を訪問されています。きょうは福島第一原発がある大熊町などに入り、被災者と懇談されました。福島県富岡町にある原発事故などの記憶を伝える歴史博物館。きょう午前、両陛下と愛子さまは、この場所を訪問されました。館内の展示物のひとつ、住民の避難誘導中に津波の犠牲となった警察官が乗っていたパトカーです。皇后さまは「痛ましいですね」と話されてい