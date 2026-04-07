７日午後４時２５分頃、川崎市川崎区扇島のＪＦＥスチール東日本製鉄所京浜地区の敷地内で、クレーンの解体作業中に高さ４０メートルほどの足場が崩れ、複数の人が落下したと１１９番があった。神奈川県警川崎臨港署によると、男性作業員５人が転落し、このうち３人は意識不明の重体。１人の行方が分からなくなった。残りの１人は意識があるという。同署は業務上過失傷害の疑いも視野に調べる。同署によると、現場では、船から