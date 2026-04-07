歌手岩崎宏美（67）が7日、テレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。37年ぶりの紅白出場と、マネジャーについて語った。現在、岩崎のマネジャーをしているという長男について「なんか、あれだけいろいろ教えていた子が、今や、私にスケジュールのことを説明するわけですから、成長したんだなーって」と、笑顔を見せた。昨年の紅白出場を振り返り、「なんせ37年間、年末…大みそか行ってないですから。もう行ったらね