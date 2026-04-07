出川哲朗、長嶋一茂、ホラン千秋――このちょっと不思議なMCトリオが送る番組『出川一茂ホラン☆フシギの会』。4月4日（土）の放送では、声だけで性格がわかる最新技術をMC3人が体験し、それぞれの意外な関係性が明らかになった。今回体験したのは、スマホに向かって自分の名前を5秒間唱えるだけで、深層心理や適性を可視化できる最新システム「5voice.」。開発者の柊木さんを迎え、3人が診断に挑んだ。一茂の声から分析されたデー