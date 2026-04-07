桜の開花がせまる岡山県真庭市の蒜山高原で、自転車道の清掃が行われました。 【写真をみる】春の訪れを待つ蒜山の今 「蒜山高原」観光客を出迎える準備が進む 本格的な春の行楽シーズンを前に、観光客を出迎える準備が進んでいます。残雪に包まれた大山を望む真庭市の蒜山高原です。朝から地元のレンタサイクル事業者ら約10人が自転車道を清掃しました。 毎年、雪解けにあわせて実施 気持ちよくサイクリングを楽しんで