携帯ショップからスマートフォンを盗んだとして、21歳の男ら3人が逮捕されました。 【写真を見る】携帯ショップの窓ガラスを割って侵入…スマホ83台･915万円相当を盗んだ疑い 21歳男ら3人を逮捕 周辺で“出店荒らし”相次ぐ 愛知 逮捕されたのは、愛知県知多市の無職･笠木泰輔容疑者（21）ら3人です。警察によりますと、笠木容疑者らは去年6月、日進市内の携帯ショップに窓ガラスを割って侵入し、スマートフォン83台