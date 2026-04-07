ASTROSQUAREは、AI機能を搭載したポータブルスキャナー「ScanPad100Pro」を、応援購入サービス「Makuake」で先行販売している。期間は5月30日までで、先行予約では最大39％オフの特典を用意する。●スキャナーとマットが一体化 「1秒展開・1秒スキャン・1秒収納」ScanPad100Proは、スキャナーとマットを一体化したコンパクト設計が特徴。収納時のサイズは35.5×6.8×5.1cm、重量は約690gと、持ち運びやすさを重視している。な