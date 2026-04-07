【その他の画像・動画等を元記事で観る】 LiSAの活動15周年を記念したスペシャルエキシビション『LiSA 15 YEARS JOURNEY -ドクターマーチンとの軌跡-』が、東京・ドクターマーチンWITH原宿店にて4月17日より開催される。 ■LiSAのステージを彩ったドクターマーチンブーツを特別展示 エキシビションでは、LiSAの活動期間とともに歩み、そのスタイルやスピリットと共鳴するドク