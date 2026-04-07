【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ASIAN KUNG-FU GENERATIONのワンマンライブ『ASIAN KUNG-FU GENERATION 30th Anniversary Special Concert “Thirty Revolutions”』が、4月4・5日の2日間にわたって東京・有明アリーナにて開催された。 1996年の結成から今年で30周年を迎えるASIAN KUNG-FU GENERATIONの、30周年イヤーの開幕を告げるアニバーサリーライブ『Thirty Revolutions』。開演前からソ