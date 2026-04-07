日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月7日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限5680(5646) 9月限18(18) TOPIX先物 6月限5150(5150) 9月限15(15) 日経225ミニ 4月限4381(4381