日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月7日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 12470( 11210) 9月限 4( 4) TOPIX先物 6月限 15107( 14435) 日経225ミニ 4月限9038(6138) 5月限 181( 181