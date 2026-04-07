日経平均株価 始値53571.28 高値53916.35 安値53156.94 大引け53429.56(前日比 +15.88 、 +0.03％ ) 売買高18億3000万株 (東証プライム概算) 売買代金5兆7362億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント １．日経平均は3日続伸、朝方に500円超の上昇みせる場面も ２．イラン攻撃への交渉期限は8日午前9時、様子見ム&