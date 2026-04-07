大阪6月限 日経225先物53580+40（+0.07％） TOPIX先物3663.5+12.0（+0.32％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比40円高の5万3580円で取引を終了。寄り付きは5万3880円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万4000円）にサヤ寄せする形で買いが先行した。現物の寄り付き後ほどなくして5万4010円まで買われたが、買い一巡後は持ち高調整とみられる断続的なロング解消により下