愛知県内の多くの小中学校では、きょうから新学期。新学期は、子どもに対する「声かけ」や「つきまとい」が増えることから、近所の人に助けを求める訓練が行われました。 【写真を見る】下校中“不審者”に話しかけられたら… 新学期に増加する子どもへの｢声かけ｣｢つきまとい｣ 小学生らが防犯訓練 愛知 （訓練）「おじさんと一緒にスマホゲームやらない？」 訓練は、名古屋市昭和区の白金小学校の児童が、下校中に不審者