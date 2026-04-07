岐阜県と長野県にまたがる御嶽山が新たに「国定公園」に指定されます。 【写真を見る】御嶽山が｢国定公園｣に 岐阜と長野にまたがる約2万8000ヘクタールのエリア 国内で58か所目の指定 4月10日付で国定公園に指定されるのは、岐阜県と長野県にまたがる約2万8000ヘクタールのエリアです。 岐阜県では3か所目の指定 国定公園は、国立公園に準ずる景勝地として環境大臣が指定するもので、御嶽山で国内58か所目。岐阜県