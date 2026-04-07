7日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の大阪マーヴェラスは、2025-26シーズン報告会を開催することを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 同イベントは、2025-26シーズンの応援への感謝を込めて実施されるもので、ヘッドコーチやキャプテンによるシーズン報告のほか、選手によるトークセッションやサイン会等の交流企画が予定されている。 開催日時は5月9