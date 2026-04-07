女優の若村麻由美（59）が8日に東京・PARCO劇場で初日を迎える舞台「メアリー・ステュアート」に出演する。実在した二人の女王の数奇な運命を描いた作品で、若村はイングランド女王・エリザベス1世を演じる。作品の魅力について若村に聞いた。（西村綾乃）ドイツの劇作家フリードリヒ・シラー原作をロバート・アイクが翻案。王権や宗教などをめぐる王室悲劇で、時代に翻弄されながらも自分の人生を生き抜こうとしたスコット