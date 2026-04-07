「和食さと」は7日、新たな食べ放題コース「天然めばちまぐろ食べ放題」を、4月9日から提供開始すると発表した。【写真】和食さと「食べ放題」天然めばちまぐろのお造り、赤身にぎりなど国内201店舗を展開する「和食さと」では、3種類の食べ放題「しゃぶしゃぶ食べ放題：さとしゃぶ」「すき焼き食べ放題：さとすき」「焼肉食べ放題：さと式焼肉」が人気。さらに、期間限定で「天然めばちまぐろ食べ放題」コースが登場。大き