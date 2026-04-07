東京・明治座で上演中のミュージカル「天使にラブ・ソングを〜シスター・アクト〜」の公式X（旧ツイッター）が7日、更新され、8日の13時公演について、3人のキャストが体調不良のため休演すると発表した。同Xで「本公演に出演を予定しておりました、パブロ役の山崎大輝、および堀江慎也、輝生かなでは、体調不良のため、4月8日(水)13時の公演回を休演させていただきます。なお、パブロ役は当面の間、神澤直也が務めさせていた