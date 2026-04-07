再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について議論する自民党司法制度調査会の鈴木馨祐前法相は7日、政府案の修正を含めた検討を法務省に求めた。検察の抗告を容認する政府案に対し、禁止すべきだとする意見が自民内で相次いでいる。