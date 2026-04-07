日本原水爆被害者団体協議会（被団協）、原水爆禁止日本協議会（原水協）、原水爆禁止日本国民会議（原水禁）など4団体は7日、東京都内で記者会見を開いた。今月下旬から米ニューヨークの国連本部で開かれる核拡散防止条約（NPT）再検討会議に合わせ、核廃絶を訴えるイベントを合同で行うと発表した。世界で核の脅威が高まる中で「唯一の戦争被爆国」日本の各団体が協調し、核廃絶の機運を高める狙い。イベントは29日に現地で