全国知事会は7日、船舶の離島航路を維持するための対策を要請する文書を国土交通省などに提出した。中東情勢の悪化で船舶用燃料の確保が困難になる恐れがあるとして、燃料の安定供給を要望した。燃料価格の高騰に対する支援制度の創設も訴えた。要請書では、船舶の離島航路は生活物資の輸送などを支える一方、燃料費の高騰や船員不足などで維持が難しくなっていると指摘。中東情勢で厳しさが増していると強調した。老朽化した