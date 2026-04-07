宮城県南三陸町は６日、上司の承認を得ずに計画よりも多い銀ザケの卵を発注したとして、４０歳代の係長級の男性職員を減給１０分の１（３か月）の懲戒処分にしたと発表した。町によると、男性職員は昨年１１月から１２月中旬、町が試験飼育している銀ザケの卵について、上司の承諾などの手続きを経ずに予定より４万粒多い１４万粒を発注した。上司への報告を促した同僚に、虚偽の説明を行うように求めたという。同僚職員が上