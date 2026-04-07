◇パ・リーグ日本ハム―楽天（2026年4月7日楽天モバイル最強パーク）日本ハム・細野晴希投手（24）は初回2死から辰己に今シーズン初安打となる左前打を許した。前回登板の3月31日ロッテ戦でノーヒットノーランを達成した細野だが、球場の悪条件、1球ごとに息で手先を温めるような寒さの中での投球となった。仙台市の試合開始時間の気温は9度。加えて強風が吹き付けた。選手はネックウォーマーそう装着。万波らはお腹