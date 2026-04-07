King＆Prince永瀬廉（27）と女優吉川愛（26）が7日、都内で映画「鬼の花嫁」（池田千尋監督）の公開後イベントに登壇し、“次回作”について提案した。2人がダブル主演を務める同作は、あやかしと人間が共存する世界を舞台に、運命に導かれた鬼と人間が真実の愛を見つける王道ラブストーリー。もしもまた2人が主演し、池田監督がメガホンを撮るとしたらどんな作品が良いか、という問いに、池田監督は「ラブストーリーやったから、