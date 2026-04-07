タレントの松本明子が6日にInstagramを更新。長男とのテレビ番組出演を予告した。【写真】松本明子、仲良しな“兄”との2ショット松本が投稿したのは長男との2ショット。写真には笑顔で寄り添う親子の姿が収められている。投稿の中で松本は7日放送の『春のさんま御殿3時間SP』（日本テレビ系）で長男と共演することを告知。「どんな暴露が飛び出すか、ドキドキの参観です！お楽しみに！」とコメントしている。松本は1998年に