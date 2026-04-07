フリーアナウンサーの平井理央が7日にインスタグラムを更新。愛娘とジャングリア沖縄を訪問したことを報告した。【写真】平井理央＆本田朋子、『すぽると！』コンビがばったり再会！平井が「この春休みのメインイベントに。ジャングリア沖縄へ行ってきました」と投稿したのは愛娘とのオフショット。複数公開されている写真には、母娘水いらずでパークを満喫する様子が収められている。投稿の中で平井は「広大な自然に囲まれ