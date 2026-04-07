11日15時より生放送される「ABEMA」開局10周年記念特番『30時間限界突破フェス』内にて、オリジナルバラエティ番組『完徹〜不眠最強芸人決定戦〜』が放送される。【写真】36時間不眠でお笑いに挑戦するメンバー特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノン