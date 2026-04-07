今までのヘアスタイルからアップデートしたいときは、くびれウルフに注目してみて！ 改めて注目を集めているウルフヘアの要素を取り入れながら、トップの丸みと襟足の軽さをバランス良く調整することで、洗練されたシルエットに近づけます。今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、大人世代の魅力を引き立てる今どきなウルフスタイルをご紹介します。 プチウルフボブなら、初めてのウルフにも◎ 地毛風の落ち